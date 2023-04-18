МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Власти Бали приняли решение использовать на туристических рекламных щитах русский язык, как универсальный для Восточной Европы, сообщили в представительстве Министерства юстиции и прав человека Индонезии на острове. СМИ: на Бали разместили предостерегающие туристов билборды на русском языке

Ранее сообщалось, что власти Бали установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке: "Мы приветствием всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, Вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд".

Глава регионального офиса Минюста Ангиат Напитупулу, согласно порталу Detik, объяснил выбор "большим количеством туристов из Восточной Европы, посещающих Остров Богов", назвав русский язык универсальным для региона. Кроме того, отметил чиновник, на Бали изпользуют рекламные щиты на английском языке.

По его словам, билборды установили "для социализации иностранных туристов на Бали". Напитупулу пояснил, что неправомерные действия туристов на Бали за последние несколько месяцев могут быть связаны с их незнанием правил и законов, действующих в Индонезии. По этой причине власти курортного острова решили провести "социализацию" приезжих, в том числе путем размещения рекламных щитов в главных туристических районах Бали, таких как Южная Кута. Всего было размещено несколько десятков билбордов.

"Эффективность этих мер мы сможем ощутить только в ближайшие несколько месяцев, однако мы надеемся, что теперь иностранцы станут лучше разбираться в наших законах", — добавил Напитупулу.

Ранее сообщалось, что власти Бали депортировали 23 россиян с начала текущего года.