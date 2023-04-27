МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Впервые за три года у российских туроператоров появились горящие предложения на майские праздники в Турцию — на дорогие курорты Мраморного и Эгейского морей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Власти Таиланда назвали срок введения туристического сбора

"Турция — это направление номер один в сегменте выездного туризма (на майские праздники — ред.) Несмотря на повышение цен, она лидирует. Но при этом впервые за последние три года мы видим накануне пика продаж на майские праздники горящие предложения. Они возникают не на самом массовом курорте Турции, а в продукте на Мраморном море и Эгейском побережье", — сказала Ломидзе на пресс-конференции в "Известиях".

По ее словам, туры в Даламан и на курорты Эгейского побережья до этого были слишком дорогими и плохо продавались. "Анталья была удобнее, понятнее, и там немного теплее. Но когда стало понятно, что динамика продаж не догоняет те темпы, которые были запланированы туроператорами, пришлось снижать цены. Этим объясняется наличие горящих туров на направлении", — пояснила Ломидзе.

При этом глава ассоциации отметила, что отрасль не прогнозирует увеличения доли горящих предложений и их появления на других направлениях.

Ломидзе также рассказала, что средние цены на зарубежные туры поднялись в пределах 15-30% год к году – сказался рост курсов валют и повышенный спрос. При этом в рейтинге продаж на майские праздники лидируют поездки по России.