МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. Стоимость путевок из Москвы в Турцию может снизиться на четверть в случае увеличения рейсов, сообщила журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Россиян предупредили о росте к лету мошенничества по продаже фейковых туров

Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок: российские авиакомпании смогут выполнять более 720 рейсов между странами в неделю, турецкие — 629, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в конце апреля. Там уточнили, что число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года.

"Мы будем надеяться, что появление дополнительных перевозочный емкостей на турецком направлении позволит повлиять на цены, потому что цены были одной из причин снижающейся динамики продаж на Турцию. Рассчитываем, что появление "горящих" туров и среднерыночное снижение цены позволят оживить продажи", — сказала Ломидзе.

"Если это все будет из Москвы, то сильно подешевеют туры из Москвы — процентов на 15-25", — добавила она.

В то же время глава АТОР отметила, что острой необходимости в таких емкостях по состоянию на конец весны из Москвы в Турцию не было. "Туроператоры отмечают, что важно было бы увеличить перевозку из некоторых городов, например, Уральского федерального округа или Сибирского федерального округа", — указала она.

Ломидзе уточнила, что туроператоры ждут информацию по тому, как будут распределены рейсы между городами России.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопарнером мероприятия.