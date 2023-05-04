МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Туристический поток из России в популярные зарубежные страны в первом квартале текущего года вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в топе поездки в Турцию, Таиланд и Арабские Эмираты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). СМИ: для российских туристов создадут новую платежную систему в Турции

Там отметили, что по данным пограничной службы ФСБ РФ, в январе-марте 2023 года россияне совершили 4,9 миллиона поездок за рубеж с различными целями визита и всеми видами транспорта. Это на 26,2% больше, чем в том же периоде 2022 года, но все еще на 41,6% меньше, чем было в первом квартале доковидного 2019 года. В АТОР уточнили, что в 2022 году количество ключевых туристических направлений было сведено к 20 основным странам, по этим направлениям россияне в январе-марте совершили 1,3 миллиона поездок.

"В 2023 году список стран немного поменялся (одни ушли, другие добавились), но ключевых турнаправлений также можно выделить 20 — и по ним в январе-марте было зафиксировано 2,47 миллиона поездок. Таким образом, выездной турпоток из России в I квартале 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022 года вырос на 90%, но все еще на 11% меньше, чем в том же квартале допандемийного 2019 года", — сообщили в ассоциации.

В АТОР рассказали, что топ ключевых рынков выездного туризма России в первом квартале 2023 года возглавили: Турция (772,7 тысячи поездок из РФ), Таиланд (556,4 тысячи поездок), Арабские Эмираты (492,8 тысячи поездок), Египет (277,2 тысячи поездок) и Шри-Ланка (79,9 тысячи поездок).

Аналитики подчеркнули, что эти оценки не учитывают поездки россиян с туристическими целями в страны СНГ. "В целом почти все основные ключевые и массовые неевропейские рынки в январе-марте 2023 года показали очень значительный прирост – даже если сравнивать с доковидным временем. Этот "поворот на Восток" позволил отчасти компенсировать сузившийся выбор зарубежных направлений у россиян и фактическую потерю популярных до пандемии европейских рынков", — добавили в асоциации.

В АТОР также рассказали, что фактически турпоток в постсоветские страны, всегда имевший преимущественно нетуристический характер личных и рабочих визитов, в начале 2023 года восстановился до обыденных "доковидных" значений и прирос в объеме на 300 тысяч поездок. Там отметили, что большую часть этого прироста и составляет туризм. "Наибольший прирост количества поездок в январе-марте 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года продемонстрировали три страны – Армения, Узбекистан и Киргизия (прежде всего за счет резкого увеличения количества авиарейсов на этих направлениях)", — пояснили эксперты.