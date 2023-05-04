МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Китай впервые после пандемии вошел в топ лидеров по количеству туристических визитов в Россию и сразу занял второе место, на первом месте — Турция, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ. АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в популярные страны

Там сообщили, что по итогам первого квартала 2023 года въездной турпоток в Россию составил 67,7 тысячи визитов с турцелями. "Это ровно на 10 тысяч больше, чем в первом квартале 2022 года. Но в 7 раз меньше, чем в первом квартале 2019 года", — указали в АТОР.

"Китай впервые после начала пандемии ковида вошел в топ по количеству туристических визитов в Россию и сразу занял второе место. В первом квартале 2023 года из Китая в Россию было совершено 6,2 тысячи визитов с целью туризма. Для сравнения, в первом квартале 2022 года – всего 102 визита. В первом квартале 2021 года Россию с туристическими целями посетили 163,4 тысячи китайцев", — рассказали в ассоциации.

Аналитики уточнили, что на первом месте по количеству туристических визитов по итогам первого квартала 2023 года оказалась Турция – 10,1 тысячи визитов. В сравнении с первым кварталом 2022 года турпоток вырос в 2 раза — почти плюс 5 тысяч туристических визитов.

Кроме того, Россию посещали граждане Германии, Туркмении, Киргизии и Таджикистана. Эксперты отмечают, что все же большинство указанных в качестве "туристических" визитов в статистике первого квартала на самом деле к классическому туризму не относятся. "Надо понимать, что люди получали формально визу "под туризм", но ехали не ради него. Например, по бизнесу или по личным делам, а не для осмотра достопримечательностей или отдыха", — пояснили в ассоциации.