МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Инициатива властей Бали ограничить массовый туризм и ввести квоты для путешественников, если будет принята, может негативно отразится на экономике как Индонезии, так и России, поэтому маловероятно, что эта идея будет поддержана, заявили РИА Новости представители туристической отрасли РФ. Россиян предупредили об усилении мошенничества с "горящими" турами

Губернатор индонезийского острова-провинции Бали Вайан Костер ранее в пятницу заявил, что собирается выступить с предложением об отказе от массового иностранного туризма на остров на 100 лет и ввести на этот период квоты для иностранных посетителей Бали в связи с частыми случаями неуважения к местным традициям и правонарушениями со стороны иностранных туристов.

"Достаточно сложно представить, как подобная инициатива будет реализована в обозримом будущем, ведь еще несколько месяцев назад индонезийские власти заявляли о намерении активно привлекать российских туристов в страну. Более того, любые ограничения негативно скажутся на экономике обеих сторон. Полагаем, что ограничительные меры все-таки не будут введены. Российские туристы любят путешествовать в Индонезию, и на остров Бали есть устойчивый спрос, несмотря на отсутствие прямых рейсов", — сказал сотрудник департамента по развитию агентской сети Resort Holiday Николай Белолипецкий.

"Если эта инициатива получит продолжение и будут квоты, а у Бали есть свои поклонники среди туристов, которые возвращаются туда из года в год, то это может повлиять на возвратных туристов и постоянных клиентов этого острова. Но мы будем надеятся, что будут приняты лишь взвешенные решения. Так, например, чтобы донести до туристов информацию о том, что запрещено делать в этой стране, можно разработать некие памятки и кодексы поведения, ведь туристы зачастую нарушают правила от незнания", — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в популярные страны

Российские туроператоры считают, что эта инициатива не будет воспринята всерьез. "Делать какие-либо выводы преждевременно. Во-первых, губернатор острова за последние два месяца делал уже несколько громких заявлений, но пока что ни одно из них не получило реального подкрепления. Во-вторых, нужно разобраться, что в понимании губернатора является массовым туризмом и по каким критериям он планирует ограничения. Для россиян на данный момент Бали — не массовое направление, сюда не организованы чартерные рейсы, есть только регулярные", — сказала эксперт туроператора ITM group Ирина Юрина.

"Говорить можно сколько угодно, но чтобы направление развивалось и большее число туристов могло посетить остров и не только Бали, а всю Индонезию, необходимо отменить сертификат вакцинации при въезде в страну. Мы точно знаем, что страна очень ждет туристов, они им необходимы", — сказали в пресс-службе туроператора ПАКС, отметив, что надеются, что такая инициатива принята не будет.

В ПАКС уточнили, что уже обратились к послу Индонезии в России Морато Товаресу с просьбой поддержать отмену требования о сертификатах о вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну российских туристов. "Из-за сохраняющегося требования о сертификатах туристический поток в Индонезию из России сейчас в пять раз ниже, чем турпотоки в другие страны Юго-Восточной Азии, в частности Малайзию и Таиланд", — указали в компании.