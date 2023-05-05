МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Путевки в Египет из России в летнем сезоне подешевеют, скидки в отелях на этот сезон достигают уже 60%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В России оценили идею Бали ввести квоты для туристов

"Начиная со второй половины мая и по август включительно в отелях Египта наступит сезонное снижение цен, появятся специальные акции и предложения… Летние скидки в отелях Египта достигают 60%", — сообщили в ассоциации.

Там отметили, что, по информации туроператора "Интурист", скидки на размещение, в зависимости от отеля, составляют от 10% до 25%. По данным Anex Tour, о снижении цен на летний сезон уже сообщили большинство отелей Египта: в среднем, сезонный дисконт составляет 10-15%.

В свою очередь, в Tez Tour сообщили, что по отдельным объектам в июне скидки достигают 60%, при этом не исключены и дополнительные спецпредложения ближе к дате заезда.

"Туристам туроператоры рекомендуют мониторить ситуацию, чтобы поймать самые выгодные цены. Эксперты PAC Group и Tez Tour отмечают, что в процентном соотношении скидки на летний сезон в отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха примерно одинаковы", — указали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, тур с вылетом из Москвы в конце мая на семь ночей в отель с тремя звездами начинается от 125-130 тысяч рублей на двоих на "все включено".