МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Интуристы, желающие арендовать мотоциклы на Бали, теперь должны иметь местные водительские права (SIM), заявил глава транспортной службы индонезийского острова-провинции Бали Самси Гунарта. В России оценили идею Бали ввести квоты для туристов

"Иностранцам все еще разрешается водить транспортные средства, такие как скутеры и мотоциклы, однако они должны иметь соответствующие водительские права. Это обязательно. Если они будут за рулем, не имея SIM, их ждут дисциплинарные меры", — приводит индонезийское агентство ANTARA заявление Гунарты.

Глава транспортной службы добавил, что многие иностранные туристы "носят бикини при езде на мотоциклах, а также берут транспортные средства напрокат, хотя не умеют ими управлять". Гунарта не уточнил, когда вступят в силу новые правила, а также не сообщил деталей прохождения экзаменов на водительские права туристами.

Индонезийские водительские права (Surat Izin Mengemudi, сокращенно SIM) — это документ, который выдает национальная полиция Индонезии (Polri). Чтобы получить права, необходимо быть старше 17 лет, а также сдать теоретический и практический тест.

Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам свободно арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства. В посольстве России в Индонезии РИА Новости сообщали, что не видят признаков скорой отмены виз по прибытии для россиян.

В марте полиция города Денпасара на Бали за неделю задержала 43 иностранных туриста, нарушавших правила дорожного движения, из них 17 человек — граждане России.