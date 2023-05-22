МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Путешественники из России в первом квартале 2023 года в два раза чаще летали в Иран, чем в доковидном 2019 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ. Россиянам назвали места для индустриального туризма в регионах

"В первом квартале 2023 года количество россиян, въезжающих в Иран, увеличилось почти в два раза по сравнению с докризисным 2019 годом, и почти в три раза – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За январь – март 2023 года исламскую республику посетили со всеми целями визита 10,4 тысячи граждан РФ, в прошлом их было всего 3,4 тысячи человек, а в 2019 – 5 тысяч человек. То есть россияне, по сравнению с доковидным временем, в два раза больше стали летать в Иран", — сообщили в АТОР.

В ассоциации отметили, что интерес граждан Ирана к России также увеличивается, но не настолько динамично. "В первом квартале 2019 года приехали 8,5 тысячи человек, в первом квартале 2022 года – 5,6 тысячи человек, а в этом году – 10,7 тысячи человек", — добавили в АТОР.

Этим летом будут запущены безвизовые групповые поездки между Россией и Ираном, на это можно рассчитывать, поскольку страны уже обменялись списками туроператоров, которые будут работать на направлении, заявил журналистам в пятницу в кулуарах международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum-2023" замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. Он также отметил, что Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в страну, в том числе туристам из Ирана.

"Таким образом, если власти двух стран действительно смогут в ближайшее время решить визовый вопрос, а бизнес постарается получше познакомить потребителей со своими услугами, то, судя по уже имеющейся статистике взаимных пассажиропотоков, можно в третьем квартале 2023 года ждать новых рекордов", — указали в ассоциации.