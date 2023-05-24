МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Взаимный туристический поток между Россией и странами ЕАЭС в 2022 году составил более 6 миллионов поездок, это говорит о постепенном восстановлении туристических обменов, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступая на втором Евразийском экономическом форуме. Решетников рассказал, когда заработает электронная турвиза в России

"В текущей ситуации мы отмечаем повышенный взаимный интерес к туристическим поездкам гражданами союза, которые традиционно составляли значительные объемы между странами. В частности, в 2022 году объем взаимного турпотока России со странами ЕАЭС составил более 6 миллионов поездок. Это свидетельствует о постепенном восстановлении туристических обменов до допандемийного уровня. При этом отмечаем позитивную динамику не только по объемам поездок россиян, но и по объемам поездок между странами", — сообщил Вахруков.

Он пояснил, что рост турпотока обусловлен тесными историческими связями, географической близостью, упрощенным визовым режимом и транспортной связностью.

Вахруков уточнил, что между странами еженедельно совершается порядка 700 авиарейсов. "В преддверии высокого летнего сезона нам важно поддержать тот спрос, который есть на взаимные поездки достаточным количеством транспортных мощностей", — указал он.

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