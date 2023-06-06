МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россияне хотят видеть в российских туристических поездах большие панорамные окна, стеклянную крышу, открытую площадку, библиотеку, удобные кровати, спа, баню, фитнес, мини-кинотеатры, настольный теннис и многое другое, выяснило РИА Новости.

Пользовавшиеся спросом во времена СССР железнодорожные туры в последние годы вновь приобрели популярность. В таких поездках используются адаптированные под туристические перевозки вагоны для поездов дальнего следования. РЖД активно занимаются развитием железнодорожных туров. Недавно гендиректор холдинга Олег Белозеров сообщил, что компания поставила задачу вагоностроителям создать специальный туристический вагон. Например, в нем будет стеклянная крыша.

РИА Новости попробовало выяснить, что бы такого особенного хотели россияне видеть в отечественных туристических поездах.

ПРИСЕСТЬ

"Хочется, чтобы он был выполнен в ретро-стиле. Очень красивый и атмосферный, что-то вроде "Восточного экспресса", или, может быть, наоборот что-то очень современное. Большие окна. Стеклянная или панорамная крыша тоже круто! Может быть, еще в последнем вагоне или между вагонами какую-то площадку сделать, куда можно выйти. Удобные кровати, выбор подушек — мягкая или твердая — и теплое одеяло. Главное, чтобы было функционально и доступно для всех", — описывает Наталья турпоезд своей мечты.

Должны быть в таком составе, продолжает она, разные виды купе — для одного, двух, четырех человек. Отдельные комнаты для путешествующих с детьми или животными. Для первых удобные уборные и места, где помыться, для вторых – чтобы выдавали мисочки и лоток на время поездки. "И чтобы везде были удобства для людей с инвалидностью", — отмечает девушка.

Открытую веранду мечтает видеть в турпоезде и Ирина. "Воздухом подышать", — поясняет она.

Анастасия хочет ехать на турпоезде с хорошей скоростью. "У нас такие пространства, что надо быстро. Как раз на две недели будет поездка. Интерьер — второстепенно, зависит от настроения и направления. Питер — можно в императорском стиле, на юг — какие-нибудь природные оттенки, море, в дальние края — что-то с космической тематикой. Если универсально, то, наверное, освещение, чтобы глаза не уставали, а интерьер — техно", — считает девушка.

Напоминают собеседники РИА Новости и о необходимости достаточного количества розеток и USB-зарядок, быстрого и беспрерывного интернета.

ПОСПАТЬ, ПОИГРАТЬ И ПОЕСТЬ

"Главное требование — чтобы было чисто, потому что грязь очень портит впечатления от путешествия. Спортзал тоже было бы неплохо, а еще нужен вагон с нормальным баром и дискотекой", — делится своими ожиданиями от турпоезда Елена.

Наталья считает, что должна быть общая зона, кроме вагона ресторана. "Например, с библиотекой, мини-кинотеатром, каким-то местом где можно проводить лекции или поиграть в настолки. Чтобы там было зонирование: те, кто хотят поболтать, поиграть — отдельно, тихо посидеть — отдельно. А из спортивного: тренажеры и возможности для игр (настольный теннис, мини-футбол, гольф и т.п.)", — перечисляет она.

Анастасия хочет видеть в поезде-отеле зал для работы, место для детей, бассейн. "Спа с баней было бы идеально, но что-то я сомневаюсь, что это возможно", — говорит девушка.

Помимо развлечений, пассажиры поездов, понятное дело, уделяют большое внимание кухне в дороге. "Хотелось бы большой выбор. И отдельно интересно было бы пробовать на маршруте региональную кухню тех мест, которые поезд проезжает", — считает Наталья.

Часть из перечисленных россиянами "фишечек" уже есть в курсирующих туристических поездах. Но мы вместе с вами будем ждать появления того самого специального поезда для железнодорожных туров, о котором говорил глава РЖД. Может быть, и вагоностроители захотят использовать при разработке такого состава перечисленные в нашем материале пожелания пассажиров.