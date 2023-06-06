МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Турецкие отели и авиакомпании повысили цены для российского рынка, оставив их прежними для европейцев, рассказал "Известиям" вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

По его словам, местный турбизнес понимает безальтернативность отдыха в Турции для россиян, которые больше не могут поехать на море на Кипр, в Грецию и другие страны Европы. В 2019 году по этим направлениям отдыхали сотни тысяч российских граждан.

"Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнеров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле", — отметил Мкртчян.

Он добавил, что за счет повышения цен для россиян турки попытались избежать убытков, однако туристы такого маневра не оценили: часть даже очень популярных турецких отелей сейчас стоит недозагруженная.

"Были и случаи откровенного мухлежа. В апреле люксовые турецкие гостиницы якобы «вставали на стоп» на летние даты, чтобы убедить всех, что у них высокая загрузка. Сейчас эти номера волшебным образом снова в продаже", — рассказал Мкртчян.

Он дал туристам совет не торопиться с бронированием путешествий в Турцию на июль и август, так как цены еще могут снизиться, как это произошло с июнем. По словам Мкртчяна, заметно отличаются и цены на авиабилеты: добраться в Анталью из Германии сейчас можно в четыре раза дешевле, чем из России.