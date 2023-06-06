МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Туристический поток на сельские территории в России вырастет более чем на 60% к 2025 году и составит 5 миллионов человек в год, рассказали РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. Россиянам назвали места для индустриального туризма в регионах

"По оценкам экспертов центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, общий туристический поток на сельских территориях к 2025 году вырастет более чем на 60% — до 5 миллионов человек в год, более 2 миллионов из которых будут экотуристы, а положительный опыт развития экологического туризма будет распространен на еще большие территории страны", — сообщили в банке.

При этом там подсчитали, что доход от экотуризма (вид путешествия без ущерба окружающей среде, сфокусированный на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий) в сельской местности в России может достичь 100-120 миллиардов рублей в год и составит до 1,7-2,2% от прибыли сельского хозяйства. "В долгосрочной перспективе величина дохода может приблизиться к 150 миллиардам рублей", — ожидают в Россельхозбанке.

"Значительный интерес с точки зрения экологического отдыха представляют Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Новгородская и Архангельская области, а также Якутия, Удмуртия, Калмыкия, Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края, Дальний Восток. Это территории, где и сейчас турист может соприкоснуться с практически первозданной природой", — сказала руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Наталья Худякова, слова которой привели в сообщении. Россияне рассказали, какие туристические поезда они хотят видеть

В Россельхозбанке уверены, что рост сельского и природного туризма станет драйвером и для развития глэмпингов (проживания на природе с повышенной комфортностью). По оценкам экспертов банка, до 10% экотуристов будет отдыхать именно в глэмпингах.

"По итогам первого квартала 2023 года в России насчитывается более 400 глэмпингов, 60% из которых являются круглогодичными, 40% — сезонными. Развитие глэмпинг-индустрии сейчас происходит опережающими темпами, к 2025 году в России будет введено более 600 таких объектов, с учетом инфляции в долгосрочной перспективе доходы от этого вида туризма превысят 7 миллиардов рублей в год", — заключили в банке.