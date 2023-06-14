МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют незначительный спад активности со стороны туристов к покупкам путевок за рубеж из-за роста курса валют, однако в более долгосрочном плане не исключается даже частичная остановка продаж по некоторым направлениям, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Посол России в Индонезии: российских туристов нельзя запугать санкциями

Курс российской валюты накануне во вторник, после длинных выходных, ощутимо упал и обновила минимум более чем за год против доллара. В целом же к американской валюте только за этот день рубль ослаб на 1,67 рубля, а к евро — почти на 2 рубля. Рубль продолжил слабеть и сегодня, в среду.

"Курс валют преодолел психологическую отметку: евро поднялся до 91 рубля, доллар – до 84 рублей (ранее в среду поднимался и выше 85 рублей — ред.). Туроператоры уже заметили замедление продаж. Впрочем, пока говорят в основном о незначительном спаде активности. Но ослабление рубля имеет и более долгосрочные последствия", — отмечают в ассоциации.

Так, по словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, слова которого привели в сообщении, если рост курсов валют продолжится ещё две-три недели, он негативно скажется на глубине продаж — в частности, на август, а в более долгосрочной перспективе нельзя исключить даже частичной остановки продаж по некоторым направлениям.

"В тех случаях, когда туристы только приступали к бронированию, они будут ждать стабилизации курса валют. Кто-то будет пытаться доплатить или даже отменить поездки, которые не были оплачены полностью в связи с новым повышением курса валют", – считает он. А затем, по мнению Мурадяна, курсовые колебания могут повлиять и на формирование зимнего турпродукта. В АТОР также привели слова представителя туроператора Tez Tour, который сообщил о том, что в среднесрочной перспективе они предупреждают о подорожании туров в Турцию.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года курс евро вырос почти в полтора раза, на 46-47%, если сравнивать практически день в день. Турция – лидирующее направление с точки зрения пляжного отдыха летом, а это "евровая" страна. Кроме того, в Турции объявлены продолжительные 10-дневные каникулы в честь Курбан-байрама и, соответственно, цены на проживание в отелях начали резко повышаться из-за резкого спроса на местном рынке", – сказали в туроператоре.