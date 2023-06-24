Российские туроператоры отметили отсутствие дефицита авиабилетов в Стамбул
АТОР заявила, что острого дефицита авиабилетов из России в страны СНГ и Стамбул нет
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет, билеты есть даже на сегодня, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По сообщению отдельных изданий, в продаже не осталось прямых авиабилетов из Москвы на популярные рейсы в страны СНГ и Стамбул. На данный момент это не полностью соответствует действительности. Прямые авиабилеты в Стамбул и Ереван есть даже на сегодня, на ближайшие даты заняты все места на прямых рейсах в Тбилиси", — сообщили в АТОР.
"Стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на 11:00, однако острого дефицита кресел пока не наблюдается", — добавили там.
В ассоциации призвали россиян критически относиться к распространяемой информации. "Например, в 15:30 не может быть билетов на прямой рейс в Тбилиси с отправлением сегодня, поскольку оба рейса вылетают утром", — указали в АТОР.
https://1prime.ru/tourism/20230624/840915491.html
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