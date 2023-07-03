Минэкономразвития призвало сохранить бронирование в Крыму для опоздавших
МЭР рассчитывает, что отели Крыма не отменят опоздавшим из-за пробки туристам бронирования
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития рассчитывает, что отели Крыма не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату из-за позднего прибытия с туристов, застрявших в пробке на въезд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.
"Мы рассчитываем, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия", — сообщили в министерстве.
Там уточнили, что по информации Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. "Автомобилисты обеспечены питьевой водой", — заверили в ведомстве.
"Минэкономразвития России следит за ситуацией, сложившейся на подъездах к Крымскому мосту. Просим туристов при планировании поездок в Крым учитывать время на прохождение досмотровых процедур", — добавили там.
https://1prime.ru/tourism/20230703/840983597.html
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