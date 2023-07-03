МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития рассчитывает, что отели Крыма не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату из-за позднего прибытия с туристов, застрявших в пробке на въезд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Крымские отели не применят санкции к задержавшимся из-за пробки, заявил РСТ

Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.

"Мы рассчитываем, что отели Крыма с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации и не будут отменять бронирования и взимать дополнительную плату с туристов из-за позднего прибытия", — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что по информации Минтранса РФ, увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. "Автомобилисты обеспечены питьевой водой", — заверили в ведомстве.

"Минэкономразвития России следит за ситуацией, сложившейся на подъездах к Крымскому мосту. Просим туристов при планировании поездок в Крым учитывать время на прохождение досмотровых процедур", — добавили там.