МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Спрос на автобусные билеты в Анапу стал ажиотажным, связано это с тем, что у многих уже забронированы гостиницы на юге России, а найти железнодорожный билет в Анапу в купейном вагоне практически невозможно, говорится в Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР сообщил, что средний чек на путевки в Турцию вырос почти вдвое

"Операторы, отправляющие автобусные туры в Анапу, фиксируют ажиотажный спрос на автобусные билеты из Москвы и обратно. Так, в компании "Мультитур", на ее емкостях формируют автобусные туры и другие туроператоры, рассказали, что уже закончились билеты на ее автобусные рейсы в Анапу на 16 июля. При этом в дни за неделю до и неделю после 16 июля они пока есть, но темпы продаж быстрые", — сообщили в АТОР.

Там уточнили, в связи с высоким спросом в "Мультитур" думают о постановке на линию уже третьего рейса на 16 июля.

"Ажиотаж связан с тем, что у многих уже забронированы гостиницы на юге России, а найти железнодорожный билет в Анапу в купейных вагонах практически нереально даже в 8 утра в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за 1-3 минуты, в кассах приобрести билет также невозможно. Трансфер же от Сочи до Анапы достаточно длительный – 7-9 часов в зависимости от дорожной ситуации. В этих условиях автобусная перевозка (22-24 часа от Москвы до Анапы) пользуется у туристов повышенным спросом, тем более что цены на них стартуют от 5 тысяч рублей за человека с багажом", — добавили в ассоциации.

Эксперты советуют туристам, которые собираются на отдых в Анапу, приобретать автобусные билеты уже сейчас: начавшийся ажиотаж может грозить скорым дефицитом и в этом сегменте.