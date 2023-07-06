СОЧИ, 6 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток в Сочи увеличился на прошлой неделе на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, путешественники прибывают на курорт поездами, самолетами, автомобилями, сообщили в пресс-службе администрации города. Решетников признал потенциал туристического потока в Северный Кавказ

"Только за прошедшую неделю в Сочи поездом прибыло почти 233 тысячи человек. Авиатранспортом воспользовались порядка 208 тысяч пассажиров… 57 с половиной тысяч человек въехало в Сочи через автомобильный пункт пропуска "Магри". В общей сложности количество пассажиров по всем видам транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 20%", — говорится в релизе горадминистрации.

Как пояснили РИА Новости в мэрии, увеличение количества приезжающих фиксируют на дорогах, железнодорожных вокзалах, аэропорту. В основном это люди, которые едут на курорты Краснодарского края с целью отдыха, отметили в ведомстве.

Высокий спрос на отдых наблюдается не только в прибрежной зоне Сочи, где загрузка отелей превышает 83%, но и в горном кластере, там гостиницы заполнены на 74%. При этом, по данным властей, общий рост турпотока в Сочи в сравнении с аналогичным периодом 2022 года незначительный, он не превышает 5%.

Как отмечают в мэрии, ливни в ближайшее время на курорте не прогнозируются, но высока вероятность жары, поэтому туристов и горожан предостерегают от продолжительного пребывания на солнце днем. "По сообщениям синоптиков, в ближайшие дни в Сочи не ожидается опасных явлений, но высока вероятность сильной жары. Поэтому посетителям пляжей посредством громкой связи будут рекомендовать в обеденные часы не находиться на открытом солнце, пить больше воды и пользоваться головными уборами", — предупредили в горадминистрации.

Накануне в ведомстве рассказывали, что встретили на курорте трехмиллионного туриста с начала 2023 года. К окончанию текущего года Сочи планирует принять свыше 7 миллионов туристов.