МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Крым, продано почти в три раза больше путевок на июль, чем на июнь, вместе с этим ожидается рост цен на размещение в отелях полуострова, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР оценил доступность бизнес-класса на рейсах в Турцию

"С начала июля турпоток в Крым начал бурно расти. Об этом свидетельствуют не только пробки на Крымском мосту, но и сухие данные туроператоров – на июль уже продано почти в три раза больше туров в Крым, чем на июнь этого года", — сообщили в АТОР.

Там уточнили, что с ростом количества бронирований отельеры Крыма в июле постепенно отказываются от спецпредложений. Началось движение цены вверх. Тем не менее, по оценкам туроператоров, цены на размещение в гостиницах Крыма пока остаются ниже, чем в прошлом году. По данным сетей "Ателика" и "Дивный мир", которые привели в АТОР, размещение в отелях сейчас стоит в среднем на 10–12% дешевле, чем в июле прошлого года, в отдельных случаях – и на 20%.

Эксперты прогнозируют, что рост цен на размещение в крымских отелях продолжится с увеличением загрузки. "Скорее всего, до конца июля цены в Крыму сравняются с прошлогодними. При этом какие-то отдельные отели полуострова могут сделать цены и выше, чем в прошлом году, но незначительно", — указали в ассоциации.

"Ранее участники рынка прогнозировали, что турпоток в Крым в этом году будет на 25-30% меньше прошлогоднего. Но нынешняя ситуация со спросом позволяет скорректировать прогноз в лучшую сторону. По итогам года турпоток в Крым будет на 15-20% меньше прошлого года. Если так, то всего Крым примет около 4,5-5 миллионов туристов в 2023 году", — рассказали в АТОР.

Там подчеркнули, что такой результат позволит Крыму сохранить статус массового направления, занимающего второе после Сочи место в рейтинге внутрироссийских курортов. Для сравнения, Сочи в прошлом году принял 7,2 миллиона туристов, а Анапа — 3,2 миллиона.