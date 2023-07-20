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2023
https://1prime.ru/tourism/20230720/841131639.html
Туроператоры указали курорты с самым доступным пляжным отдыхом в июле
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Эксперты составили перечень курортов, где можно отдохнуть у моря в конце июля по самым доступным ценам, сообщает АТОР. В рейтинге, основанном на данных федеральной сети... ПРАЙМ, 20.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Эксперты составили перечень курортов, где можно отдохнуть у моря в конце июля по самым доступным ценам, сообщает АТОР.
В рейтинге, основанном на данных федеральной сети турагентств "1001 Тур", все указанные путевки рассчитаны на двоих взрослых, на 10 ночей, и включают перелет из Москвы. Варианты без питания не рассматривались.
На первой строчке топ-5 наиболее доступных по цене направлений для десятидневного отдыха с вылетом в конце июля оказалась Абхазия, где самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом стоит 53 тысячи рублей на двоих.
Второе место занял Большой Сочи. Здесь цены на пакетные туры начинаются с 83 тысяч рублей на двоих.
На третьем месте — Геленджик. Самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи обойдется в 96 тысяч рублей на двоих.
На четвертом месте — Иссык-Куль (Киргизия). За 10 ночей пляжного отдыха на уже прогревшемся высокогорном озере с перелетом стоит от 99 тысяч рублей на двоих.
Замыкает топ-5 Анапа, где минимальная цена турпакета на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи составляет 110 тысяч рублей на двоих.