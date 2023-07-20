МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Эксперты составили перечень курортов, где можно отдохнуть у моря в конце июля по самым доступным ценам, сообщает АТОР. Российские туроператоры оценили турпоток в Таиланд в июне

В рейтинге, основанном на данных федеральной сети турагентств "1001 Тур", все указанные путевки рассчитаны на двоих взрослых, на 10 ночей, и включают перелет из Москвы. Варианты без питания не рассматривались.

На первой строчке топ-5 наиболее доступных по цене направлений для десятидневного отдыха с вылетом в конце июля оказалась Абхазия, где самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом стоит 53 тысячи рублей на двоих.

Второе место занял Большой Сочи. Здесь цены на пакетные туры начинаются с 83 тысяч рублей на двоих.

На третьем месте — Геленджик. Самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи обойдется в 96 тысяч рублей на двоих.

На четвертом месте — Иссык-Куль (Киргизия). За 10 ночей пляжного отдыха на уже прогревшемся высокогорном озере с перелетом стоит от 99 тысяч рублей на двоих.

Замыкает топ-5 Анапа, где минимальная цена турпакета на 10 ночей с перелетом и трансфером из Сочи составляет 110 тысяч рублей на двоих.