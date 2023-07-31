МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии 2023 года вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и превысил 2,6 миллиона человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры отметили рост спроса у россиян на поездки в Африку

"В Турции в январе — июне 2023 года зафиксировано 2,6 миллиона визитов из РФ. Это на всего 3,5% меньше, чем в то же время в доковидном 2019 году, и на 79% больше, чем в первом полугодии 2022 года", — рассказали в АТОР.

Отмечается, что прирост турпотока теперь происходит в основном за счет коротких транзитных поездок в Стамбул (около 70% от общего объемного турпотока в Стамбул), а не отдыха в Анталье. "В Стамбул за первые шесть месяцев 2023 года приехали 1 007 837 туристов из РФ. Это почти в три раза (+195%) больше, чем в первом полугодии допандемийного 2019 года и почти в два раза больше (+91%), чем в прошлом году", — говорится в материале.

При этом турпоток в Анталью и ее пляжные курорты сейчас снизился до 50% от общего числа туристов, тогда как как в 2019 году этот показатель достигал 78%. Так, за первые полгода в Анталью приехали 1,3 миллиона россиян, в Муглу (Эгейское побережье) — 124,3 тысячи, в Измир — 21 тысяча, сообщает АТОР.

Опираясь на июньские показатели, в ассоциации отмечают, что этот месяц "демонстрирует те же тенденции, что и статистика за полгода". При этом доля Антальи в июне на фоне общего роста турпотока падает из-за высоких цен. "В июне 2023 года доля Антальи в общем количестве поездок россиян в поездках в Турцию составила 64%, а доля Стамбула — свыше 20%. В июне 2022 года это соотношение было 69,4% и 19,4%, а в июне 2019 года — 83,5% и 5%", — указано в сообщении.