ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — ПРАЙМ. Безвизовые групповые туристические поездки между Приморским краем и Китаем возобновлены, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Минэкономразвития назвал дату начала безвизовых поездок из России в Китай

"Туристический безвизовый режим между Россией и Китаем стартовал во вторник, 1 августа. Теперь китайские туристы снова смогут посещать Приморье, а приморцы — Поднебесную без получения визы", — сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

В конце июля глава минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил о скором запуске безвизового туристического обмена и уточнил, что первые безвизовые групповые поездки планируется запустить к 1 августа. В пресс-службе Минэкономразвития во вторник объявили о начале безвизовых групповых поездок российских туристов в Китай.

По словам главы приморского агентства по туризму Арсения Крепского, чье заявление приводит пресс-служба, первые туристы из Китая прибудут в регион уже во вторник. Регион готов принимать китайских туристов, подтвердили РИА Новости в пресс-службе агентства по туризму.

Действие межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках было приостановлено из-за пандемии COVID-19. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что соглашение возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 годы.