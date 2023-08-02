МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Летний туристический сезон в России в целом складывается удачно: турпоток на внутреннем рынке растет на 15-18% по сравнению с летом 2022 года, а выездном — в пределах 10%, однако ожидания от сезона были существенно выше, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета-2023. Шри-Ланка вошла в пятёрку стран по популярности у туристов из России

Она напомнила, что туристический сезон заканчивается в конце сентября, однако основной объем продаж приходится именно на летние месяцы и объем проданных на август туров уже позволяет подводить итоги лета "с большой долей вероятности". "В целом он (сезон — ред.) вполне удачный", — рассказала глава АТОР.

Однако весенние ожидания по динамике туристического сезона все же оправдать не удалось. "В связи с общей геополитической ситуацией, в связи с ограничениями авиасообщения, а также в связи с высоким потенциальным спросом на отдых в целом в стране ожидалось, что динамика по туризму будет существенно выше — как на внутреннем, так и на выездном рынке, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Да, прирост есть по сравнению с 2022 годом, это где-то 15-18% на внутреннем рынке мы ожидаем к концу сезона, на выездном рынке это будет где-то в пределах 10%, и это оптимистичная картина", — добавила Ломидзе.

По ее словам, весь сезон "шел крайне неровно и те направления, которые, как ожидалось весной, что они будут продаваться как горячие пирожки и побьют все возможные рекорды и, возможно, достигнут показателей 2019 года, — таких приятных сюрпризов не произошло". При этом, отметила эксперт, цена в этом году оказалась крайне важным фактором при выборе тура на всех направлениях.

Лидером в сегменте выездного туризма за летние месяцы осталась Турция, популярны также ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Куба, Шри-Ланка и Сейшелы. При этом Турция, по словам Ломидзе, "недосчиталась того потока, который мог бы быть, и произошло это исключительно из-за ценовой политики, потому что цены оказались выше, чем ожидали наши потребители".

"Турецкая сторона отреагировала на этот запрос рынка: начались горящие предложения, началось снижение цен, чего мы не наблюдали 3 года нигде, ни на каких направлениях, но это несильно уже помогло. Даже горящие предложения оказывались выше, чем мог позволить себе наш турист", — пояснила исполнительный директор АТОР.