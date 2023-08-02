МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на туры в России этим летом — как за рубеж, так и на внутреннем рынке — выросли в среднем на 15% по сравнению с прошлогодними из-за роста курса валют, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Эрдоган ждет рекорда по числу прибывших в Турцию российских туристов

"Если сравнивать цены лета 2023 года с ценами лета 2022 года, то стабильное повышение на 15% мы наблюдаем практически везде. В России эта динамика даже чуть меньше, чем на зарубежных направлениях… Объясняется это, конечно, курсом, который уже побил все рекорды", — рассказала она на пресс-конференции, посвященной предварительным результатам лета-2023.

При этом, как отметила Ломидзе, высокие цены на отдых не отпугнули туристов — турпоток в годовом выражении стабильно растет как внутри страны, так и за рубеж. Самым дешевым направлением для отдыха этим летом все еще остается Россия — средний чек на туры составляет примерно 80-85 тысяч рублей на двоих с перелетом, при этом минимальная цена на тур — это 50 тысяч рублей на двоих.

А вот самыми дорогими этим летом стали Мальдивы — тур на 10 дней на двоих обходится туристам в 390 тысяч рублей. Далее следуют Куба (238 тысяч рублей на двоих), Шри-Ланка (213 тысяч рублей на двоих), а также Турция, впервые в истории российского туризма вошедшая в топ-5 самых дорогих направлений отдыха, оставаясь при этом массовой (183-185 тысяч рублей на двоих). Шри-Ланка вошла в пятёрку стран по популярности у туристов из России

Если же говорить о планируемых поездках, то, по словам Ломидзе, дешевле всего до конца сезона можно будет отдохнуть в Крыму — тур обойдется минимум в 50 тысяч рублей на двоих вместе с поездом или при путешествии на автомобиле. "Очевидно, что в августе-сентябре самый дешевый отдых будет в Крыму. Из зарубежных направлений самый дешевый отдых, скорее всего, будет… Египет и Арабские Эмираты", — добавила она.

Зимой же россияне смогут бюджетно отдохнуть в том же Египте и ОАЭ, а также в Таиланде и Турции. Если говорить о российских горнолыжных курортах, то по акции раннего бронирования будут доступны недорогие поездки в Красную Поляну и Шерегеш, заключила глава АТОР.

Доллар, юань и евро уверенно растут на Московской бирже против рубля уже с середины мая. В итоге валюта США за этот период подскочила на 18,3 рубля (+24%), до 93,5 рубля, китайская – на 2,2 рубля (+20%), до 13,02 рубля, единая европейская – на 20,5 рубля (+25%), до 102,7 рубля.