МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Индонезийский курортный остров Бали находится под угрозой чрезмерного туризма из-за роста числа иностранных посетителей, заявил министр туризма Индонезии Сандиага Уно. Шри-Ланка вошла в пятёрку стран по популярности у туристов из России

"Я вижу, что количество посещений Индонезии иностранными туристами продолжает увеличиваться более чем на 80% в годовом исчислении. В связи с этим я буду отслеживать соответствующие данные, чтобы у нас не возникало феномена чрезмерного туризма", — приводит слова Уно индонезийский портал Detik.

По словам министра, именно остров-провинция Бали считается районом, наиболее подверженным риску чрезмерного туризма. Поэтому в планы министерства туризма Индонезии входит принятие мер для того, чтобы Бали посещали лишь "качественные" туристы, готовые тратить много денег на острове и не обладающие "преступным потенциалом".

"Мы гарантируем, что 8,5 миллиона туристов, которых мы рассчитываем принять в этом году, будут по большей части людьми, которые остаются на более долгое время и больше тратят в пользу экономики регионов, в том числе и Бали", — пояснил Уно.

По данным министерства туризма Индонезии, к концу июля 2023 года страна уже успела принять 2,6 миллиона иностранных гостей, этот показатель продолжает расти.