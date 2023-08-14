МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, решение будут принимать главы субъектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Россияне стали чаще выбирать круизы по Нилу

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, говорится в перечне поручений, опубликованном ранее в понедельник на сайте Кремля.

"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора", — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что участниками эксперимента уже стали пять субъектов — Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Санкт-Петербург и Сириус. Сумма курортного сбора составляет от 30 до 100 рублей с человека в сутки.

"На более 70 объектах туристической инфраструктуры уже проведены работы за счет сбора, еще на более чем 50 объектах проводятся работы. По информации, предоставляемой регионами, эксперимент является эффективным механизмов развития курортной инфраструктуры", — указали в министерстве.

Отмечается, что на средства, полученные от курортного сбора на Ставрополье, выполнено более 70 проектов по обновлению, развитию курортной инфраструктуры, созданы новые точки притяжения для туристов на территории Кавказских Минеральных Вод.

"За пять лет эксперимента по реализации курортного сбора на территории Краснодарского края он доказал свою эффективность. Например, в Сочи заменили брусчатое покрытие Приморской набережной, благоустроены скверы, установлены пандусы для маломобильных групп населения. Ведется работа по оснащению пляжных территорий системами видеонаблюдения. В Анапе установлены детские и спортивные площадки, благоустроены пляжные территории", — сообщили в ведомстве.

"На средства курортного сбора в Алтайском крае благоустроили левый берег реки Белокуриха в районе санатория "Алтайский замок" и "Старой Радонолечебницы", пешеходную зону "Ореховая аллея", территорию терренкура от санатория "Белокуриха" до санатория "Сибирь" и входную группу терренкура "Старая мельница". — добавили там.