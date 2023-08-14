ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Авиакомпания "Икар" вывезет часть пассажиров Red Wings в Анталью

Рейс Red Wings WZ-3061 должен был вылететь из уральской столицы в Анталью 13 августа в 07.20 по местному времени (05.20 мск). Росавиация сообщала, что задержка связана с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно перевезет авиакомпания "Икар".

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс Red Wings WZ-3061 вылетел в 18.30 мск.

По информации уральской транспортной прокуратуры, 23 пассажира отказались от полета.

Также, по данным ведомства, ожидается, что второй борт в Анталью, который должен был вылететь в понедельник в 8.30 по местному времени (6.30 мск), отправится в Турцию 15 августа в 01.55 (23.55 понедельника мск).