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Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки
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Рейс авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово". Рейс Red Wings WZ-3061... ПРАЙМ, 14.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Red Wings в турецкую Анталью вылетел из Екатеринбурга после 37-часовой задержки, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
Рейс Red Wings WZ-3061 должен был вылететь из уральской столицы в Анталью 13 августа в 07.20 по местному времени (05.20 мск). Росавиация сообщала, что задержка связана с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Часть пассажиров Red Wings из Екатеринбурга в Анталью и обратно перевезет авиакомпания "Икар".
Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, рейс Red Wings WZ-3061 вылетел в 18.30 мск.
По информации уральской транспортной прокуратуры, 23 пассажира отказались от полета.
Также, по данным ведомства, ожидается, что второй борт в Анталью, который должен был вылететь в понедельник в 8.30 по местному времени (6.30 мск), отправится в Турцию 15 августа в 01.55 (23.55 понедельника мск).