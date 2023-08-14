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"Икар" доставила в Анталью пассажиров задержанных рейсов Red Wings
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Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила Росавиация... ПРАЙМ, 14.08.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, екатеринбург, анталья, red wings, "икар"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила Росавиация.
"Авиакомпания "Икар", которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров. Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург — предварительно, в 0.30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров", — сообщили в Росавиации.