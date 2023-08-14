МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту, сообщила Росавиация. Роспотребнадзор окажет содействие пассажирам задержанных рейсов Red Wings

"Авиакомпания "Икар", которая ранее вылетела из Екатеринбурга в Анталию, доставила в 22.45 мск к месту отдыха около 400 пассажиров. Время вылета из турецкого аэропорта обратно в Екатеринбург — предварительно, в 0.30 мск, запланирована перевозка 429 пассажиров", — сообщили в Росавиации.