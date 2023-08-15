МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российские туристы на фоне ослабления рубля в основном выбирают более бюджетные варианты туров, но все равно летят; спрос на путевки упал незначительно — не более чем на 12%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР назвала причину спада популярности премиальных турецких отелей

Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Банк России объявил, что во вторник проведет внеочередное заседание совета директоров. Опрошенные РИА Новости аналитики ждут повышения ключевой ставки до 10-10,5% годовых. На этом фоне рубль отыграл часть потерь: курс доллара во вторник утром упал ниже 96 рублей, евро – почти до 104 рублей.

"Туроператоры почувствовали замедление продаж, но пока не критичное – не превышает 12% у отдельных игроков рынка. Туристы успевают адаптироваться к изменению курсов, но на определенной отметке возможен значительный спад продаж", — сообщили в АТОР.

Эксперты отметили, что туристы экономят на поездках, но от отпуска не отказываются. "Есть две категории туристов: одни все равно бронируют и оплачивают запланированный отдых, другие просматривают условия и, например, сокращают поездку на 1 день, выбирают перелет подешевле, меняют тип номера, но подгоняют тур под бюджет и все равно летят", – процитировали в ассоциации туроператора BSI Group.

При этом, по словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, в РФ значительно снизилась глубина продаж туров. "Реальные оплаты операторам за дальние заезды не поступают. Туристы ждут и не принимают решение до наступления штрафных санкций. Те, у кого были планы поехать отдохнуть, больше бронируют бюджетный сегмент (который раньше был таковым, а теперь стоит столько, как прежде средний)", – процитировали Мурадяна в АТОР.

По словам главы Space Travel, критической стала бы отметка в 120-150 рублей за доллар и евро. "В этом случае объемы продаж туроператоров действительно начнут страдать", — отмечается в сообщении ассоциации.