МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок для туроператоров по выездному туризму на полгода — с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Россия примет в 2024 году около полумиллиона туристов из Китая

Ранее, в мае, Госдума приняла поправки к законопроекту об особенностях расторжения договора о реализации турпродукта в условиях частичной мобилизации, предусматривающие, что ответственность за невнесение сведений в "Электронную путевку" наступает для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма 1 сентября 2024 года. То есть обязательное внесение сведений в единую информсистему электронных путевок переносится на год.

При этом на ПМЭФ замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал, что перенос внедрения системы для туроператоров в сфере выездного туризма не обсуждается, она должна заработать с 1 сентября 2023 года.

"Проектом постановления в целях снижения административной нагрузки‎ на туроператоров, осуществляющих в условиях сохраняющегося внешнего санкционного давления деятельность в сфере выездного туризма, также предусмотрен перенос до 1 марта 2024 года срока вступления в силу положения части 2 статьи 2 Федерального закона.., предусматривающего наступление с 1 сентября 2023 года ответственности за невнесение туроператорами в сфере выездного туризма сведений о реализованном туристском продукте в ГИС ЕИС "Электронных путевок", — сказано в пояснительной записке.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), такая мера снизит административную нагрузку на туроператоров.

Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма, согласно новым предложениям, с марта 2024 года.