МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает продлить туроператорам в сфере выездного туризма послабления в размере финансового обеспечения и оставить их в размере минимальных 10 миллионов рублей до 30 апреля, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. МЭР предложило перенести "Электронную путевку" для выездного туризма

По закону размер финансового обеспечения ответственности туроператора, осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, установлен в размере 5% общей цены туристского продукта за предыдущий год, но не менее 50 миллионов рублей. Но согласно положениям постановления правительства от марта 2022 года, до 31 октября 2023 года предусмотрена возможность для всех туроператоров в сфере выездного туризма формировать финансовое обеспечение ответственности на новый срок в минимальном размере — 10 миллионов рублей.

"Установить, что до 30 апреля 2024 года минимальный размер финансового обеспечения ответственности туроператора, установленный абзацем четвертым части первой статьи 17.2 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", на новый срок применяется в отношении: туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма; туроператоров, которые ранее осуществляли деятельность в сфере выездного туризма, но сведения о которых были исключены из единого федерального реестра туроператоров", — говорится в проекте.

Кроме того, в поправках есть еще один переходный период к максимальной на данный момент сумме финансовых гарантий.

"Проектом постановления предусмотрено продление срока действия указанных положений с поэтапным увеличением размера финансового обеспечения ответственности туроператора с 10 миллионов рублей… до 25 миллионов рублей (50% от размера, установленного абзацем третьим части 1 статьи 17.2 Закона № 132-ФЗ) в связи с постепенным переориентированием российских туроператоров в сфере выездного туризма на альтернативные недружественным странам направления", — говорится в пояснительной записке к документу.