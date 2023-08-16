МЭР: перенос обязательств по "Электронной путевке" разгрузит выездной туризм
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Перенос сроков обязательного использования единой информационной системы электронных путевок для выездного туризма снизит нагрузку на отрасль и позволит туроператорам в этой сфере доработать свои механизмы для подключения к системе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Министерство ранее предложило перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок для туроператоров по выездному туризму на полгода — с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Данная мера направлена на поддержку компаний-туроператоров, поскольку с 1 сентября вступает в силу ответственность за невнесение сведений в систему", — сообщили в ведомстве, уточнив, что министерство разработало поправки, "принимая во внимание запрос о переносе сроков от регионов и с целью снижения нагрузки на отрасль в текущих условиях повышенного спроса на внутренний туризм, ограничений партнерства с компаниями из недружественных стран и после консультаций с отраслью".
Там уточнили, что перенос сроков позволит бизнесу доработать свои системы для более качественного перехода, "не переживая, что они могут быть исключены из Федерального реестра туроператоров". Как отметили представители отрасли, решение о переносе сроков было долгожданным для всех участников.
"Мне видится логичным, что Минэк прислушался к доводам бизнес-сообщества. Отраслевые объединения оказались едины в том, что сейчас несвоевременно вводить "драконовские" санкции, связанные с неисполнением правил по "Электронной путевке". При этом до марта будет все еще сложно справиться с теми вопросами, которые остались. Но, по крайней мере, это позволит начать более обширное тестирование с привлечением большего количества игроков", — считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма, согласно новым предложениям, с марта 2024 года.
https://1prime.ru/tourism/20230816/841476113.html