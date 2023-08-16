МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Перенос сроков обязательного использования единой информационной системы электронных путевок для выездного туризма снизит нагрузку на отрасль и позволит туроператорам в этой сфере доработать свои механизмы для подключения к системе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Российские туроператоры ждут роста въездного туризма к будущему лету

Министерство ранее предложило перенести обязательное внесение сведений в единую информационную систему электронных путевок для туроператоров по выездному туризму на полгода — с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Данная мера направлена на поддержку компаний-туроператоров, поскольку с 1 сентября вступает в силу ответственность за невнесение сведений в систему", — сообщили в ведомстве, уточнив, что министерство разработало поправки, "принимая во внимание запрос о переносе сроков от регионов и с целью снижения нагрузки на отрасль в текущих условиях повышенного спроса на внутренний туризм, ограничений партнерства с компаниями из недружественных стран и после консультаций с отраслью". Российские туристы стали чаще и заблаговременно бронировать отели онлайн

Там уточнили, что перенос сроков позволит бизнесу доработать свои системы для более качественного перехода, "не переживая, что они могут быть исключены из Федерального реестра туроператоров". Как отметили представители отрасли, решение о переносе сроков было долгожданным для всех участников.

"Мне видится логичным, что Минэк прислушался к доводам бизнес-сообщества. Отраслевые объединения оказались едины в том, что сейчас несвоевременно вводить "драконовские" санкции, связанные с неисполнением правил по "Электронной путевке". При этом до марта будет все еще сложно справиться с теми вопросами, которые остались. Но, по крайней мере, это позволит начать более обширное тестирование с привлечением большего количества игроков", — считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Закон об электронной путевке заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. Но с наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Так, для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября 2024 года, а для турбизнеса в сфере выездного туризма, согласно новым предложениям, с марта 2024 года.