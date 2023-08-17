МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Туристы бронируют путевки на черноморские курорты в бархатный сезон (сентябрь-октябрь) с той же активностью, что и в прошлом году, наиболее популярны Сочи, Анапа, а также Абхазия, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР назвала причину спада популярности премиальных турецких отелей

"По состоянию на середину августа туры на бархатный сезон в Краснодарском крае, Крыму и Абхазии бронируются примерно на уровне прошлого года. Невысокой, как и прошлым летом, остается и глубина продаж", — сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что на внутреннем рынке в лидерах спроса на бархатный сезон курорты Краснодарского края, и в первую очередь, Сочи. В лидерах также Абхазия и Анапа. Так, по данным коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, которые привели в АТОР, рост числа бронирований туров в Анапу на этот период составил 30%, в Геленджик – 15%, в Абхазию – 35%.

"Объем продаж по Краснодарскому краю растет с каждым днем, и лучше прошлого года на 20%. Сентябрь бронируют очень активно, октябрь сдержанно", – процитировали также в АТОР слова представителя туроператора Fun&Sun.

Эксперты также констатировали, что Крым в аутсайдерах спроса. Эксперты оценивают падение продаж крымского направления от 30% до 50% по отношению к августу прошлого года. Как поясняют участники рынка, спрос на Крым во многом "держится" за счет "постоянной и верной аудитории направления", гибкой ценовой политики крымских отелей и железнодорожному сообщению.

При этом в АТОР отметили, что резкий рост курса иностранных валют вряд ли станет стимулом для туристов изменить планы и переориентироваться с зарубежных на внутренние курорты. "У туристов разные приоритеты и критерии оценки своей поездки", – процитировали в АТОР директора по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алену Громову.