МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Туристам из России для недельного отдыха на курортах турецкой провинции Анталья в начале сентября при размещении в трехзвездочном отеле стоит рассчитывать на сумму в районе 92,5-100 тысяч рублей на двоих, а уже с середины месяца — около 108-115 тысяч, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Автозавод "Москвич" планирует выпустить новые модели в 2024 году

"Стартовые цены на пакетные туры с перелетом на неделю на курорты Антальи в начале сентябре при выборе отелей "три звезды" с питанием "все включено" колеблются в среднем по рынку от 92,5 до 100 тысяч рублей на двоих", — рассказали в АТОР, уточнив, что с середины месяца минимальные цены на "трешки" в большинстве случаев выше и составляют уже 108-115 тысяч рублей за недельный турпакет на двоих, что сравнимо с начальными ценами на туры в отели четыре звезды.

Эксперты добавили, что недельные турпакеты с перелетом и проживанием в отелях "четыре звезды" на курортах Антальи с системой "все включено" в начале сентября колеблются в диапазоне 95-108 тысяч рублей на двоих. "В середине месяца минимальные цены во многих объектах уже выше — 114-120 тысяч рублей на двоих", — уточнили в ассоциации.

"Стартовые цены на турпакеты в самые бюджетные отели "пять звезд" с питанием "все включено" на курортах Антальи в начале сентября варьируются в пределах 115-143 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха", — сообщили в АТОР.

Эксперты подчеркнули, что туры с вылетом в середине месяца в большинство отелей Антальи дороже на 13-16% в сравнении с началом месяца. "В конце сентября у ряда отелей идет небольшое снижение по сравнению с ценами середины месяца, но не всегда", — указали в АТОР.