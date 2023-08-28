МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Спрос российских туристов на осенние поездки в страны Европы в августе текущего года вырос на 10-15% за год, в тройке лидеров — Италия, Франция и Испания, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР объяснила снижение цен на путевки из России в Турцию в конце августа

"Спрос на непляжную Европу в осеннем сезоне незначительно вырос в сравнении с прошлым годом. Прирост бронирований в этом сегменте в 10-15% относительно августа 2022 года", — рассказали в АТОР.

Эксперты отмечают, что подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к "новой реальности", связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро.

По данным ассоциации, в топ-5 на осень-2023 по количеству бронирований городских направлений входят Италия (Рим, Милан, Венеция), Франция (Париж), Испания (Барселона и Мадрид), Венгрия (Будапешт) и Австрия (Вена). Также есть заявки на посещение городов Германии, Швейцарии и Великобритании.

"Такой рейтинг связан как с популярностью указанных европейских направлений и городов, так и выдачей шенгенских виз. Так, в первой тройке (находятся — ред.) страны, которые в 2022 году выдали российским туристам наибольшее количество шенгенских виз и которые с тем или иным успехом, но продолжают оформлять шенген под туристические поездки и в 2023 году", — пояснили в АТОР.

Эксперты уточнили, что в основном на европейских направлениях бронируют экскурсионные поездки и сити-туры с авиаперелетом. "Популярно и только бронирование отелей: в этом случае туристы сами бронируют перелет, нередко останавливаясь на несколько дней в городе, где проходит стыковка", — добавили в ассоциации, уточнив, что самые популярные варианты стыковки перелетов в Европу — Стамбул, Ереван, Баку и Алматы.