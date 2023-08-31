МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безалкогольные пакетные туры "все включено" в России могут обойтись туристам на 20% дешевле, скоро такой формат может появиться в одном из отелей сети "Ателика" в Тверской области, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Таиланд стал самым популярным направлением у россиян на зимний сезон

Отельеры Турции этим летом недосчитались российских туристов из-за резкого повышения цен. На этом фоне в Турции по итогам сезона обсуждается возможность сузить ассортимент алкоголя в турах all inclusive, либо совсем его исключить. АТОР в начале этой недели сообщала, что ряд российских туроператоров уже предлагают "безалкогольный" all inclusive в Турцию, но пока не массово.

"Безалкогольный пакет в системе "все включено" в России может быть до 20% дешевле, чем приобретение тура с "полноценным" all inclusive. Такой формат "Ателика" рассматривает в качестве возможной новинки для "Ателика Гранд Ольгино" в Тверской области. При этом ни сама концепция "все включено", ни возможность приобретения алкоголя как дополнения в отелях, в которых может быть опробован такой формат, не исчезнут", — сообщили в АТОР со ссылкой на гендиректора управляющей компании "Ателика" (управляет сетями отелей "Ателика" и "Дивный Мир") Алексея Высоканова.

Отмечается, что внедрение такого формата — по большей части маркетинговый ход. Средняя себестоимость алкоголя в концепции "все включено" у сети составляет 100-120 рублей в сутки, то есть до четверти себестоимости питания. При этом безалкогольная модель all inclusive вряд ли станет массовой: в "Ателике" ожидают, что такие туры будут пользоваться спросом не более чем у 15% гостей.

Кроме того, в АТОР отметили, что "Ателика" намеревается попробовать у себя еще одну новинку — так называемые "храп-туры". "Семьям, где один из гостей храпит, компания сможет предложить проживание в смежных номерах с большим дисконтом или по цене стандартного номера", — пояснили в ассоциации.

"Но пока мы еще не спланировали точно, как рассчитывать цену этих услуг и как их правильно преподнести", – процитировали в АТОР Высоканова. Он добавил, что оба новшества планируется опробовать в одном отеле.