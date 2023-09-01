2023-09-01T13:04:53+03:00
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Въезд китайских тургрупп в Россию по "безвизу" не начался, заявила АТОР
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Въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации... ПРАЙМ, 01.09.2023
бизнес, новости, туризм, атор, безвизовые поездки, россия, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты китайские визовые центры.
"По состоянию на 31 августа въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке", — сообщили в ассоциации.
Однако там уточнили, что массового китайского группового турпотока по "безвизу" нет до сих пор даже на Дальнем Востоке.
Пока лишь первая тестовая группа из Китая в составе 23 человек прилетала 10 августа в Москву, посетив при этом еще и Санкт-Петербург, уточнили в ассоциации, а одна тестовая группа из Москвы и Санкт-Петербурга посетила Китай.
"Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем", – процитировали в АТОР председателя совета ассоциации "Мир без границ" Александра Львова.