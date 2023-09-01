МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В РСТ рассказали, как развивается туризм с Ираном

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты китайские визовые центры.

"По состоянию на 31 августа въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке", — сообщили в ассоциации.

Однако там уточнили, что массового китайского группового турпотока по "безвизу" нет до сих пор даже на Дальнем Востоке.

Пока лишь первая тестовая группа из Китая в составе 23 человек прилетала 10 августа в Москву, посетив при этом еще и Санкт-Петербург, уточнили в ассоциации, а одна тестовая группа из Москвы и Санкт-Петербурга посетила Китай.

"Со стороны КНР процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию приостановлены. Почему – не знаем", – процитировали в АТОР председателя совета ассоциации "Мир без границ" Александра Львова.