Anex: туристы стали чаще интересоваться путевками в необычные места России
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще запрашивать путевки в необычные места, в том числе в РФ, в этой связи туроператор Anex расширяет ассортимент предложений, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Константин Гулевич.
"У россиян открывается как будто второе дыхание. Несмотря на то, что еще длится постпандемийный период… спрос на новинки возобновляется и люди хотят побывать в новых и нетипичных местах. И это в том числе востребовано по России. Очень много необычных предложений возникает", — сказал Гулевич журналистам.
Он отметил, что у туристов в целом вырос спрос на путешествия по России. "Я говорю не только о таких популярных курортах, как Сочи или Алтай. У нас идет серьезное расширение предложений по всей стране: от Владивостока до Калининграда. И спрос на то, как доехать и что посмотреть, абсолютно разнообразен", — добавил эксперт.
В пресс-службе компании уточнили, что популярностью пользуются новые туры в Калининград, которые совмещают спортивный и экскурсионный досуг, туры в Нижний Новгород, а также 15 новых маршрутов по "Золотому кольцу".
"Данные продаж поддерживают этот тренд. За это лето по России количество бронирований увеличилось в три раза", — отметили в туроператоре.
https://1prime.ru/tourism/20230904/841643534.html