МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские туристы стали чаще запрашивать путевки в необычные места, в том числе в РФ, в этой связи туроператор Anex расширяет ассортимент предложений, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Константин Гулевич. Россиянам рассказали, когда дешевле лететь за границу

"У россиян открывается как будто второе дыхание. Несмотря на то, что еще длится постпандемийный период… спрос на новинки возобновляется и люди хотят побывать в новых и нетипичных местах. И это в том числе востребовано по России. Очень много необычных предложений возникает", — сказал Гулевич журналистам.

Он отметил, что у туристов в целом вырос спрос на путешествия по России. "Я говорю не только о таких популярных курортах, как Сочи или Алтай. У нас идет серьезное расширение предложений по всей стране: от Владивостока до Калининграда. И спрос на то, как доехать и что посмотреть, абсолютно разнообразен", — добавил эксперт.

В пресс-службе компании уточнили, что популярностью пользуются новые туры в Калининград, которые совмещают спортивный и экскурсионный досуг, туры в Нижний Новгород, а также 15 новых маршрутов по "Золотому кольцу".

"Данные продаж поддерживают этот тренд. За это лето по России количество бронирований увеличилось в три раза", — отметили в туроператоре.