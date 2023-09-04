МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Крупный российский туроператор Anex на финальном этапе разработки зимней программы запланировал чартеры в семь стран, в их числе топ-5 массовых направлений — Турция, Египет, Таиланд, Арабские Эмираты и Мальдивы, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Константин Гулевич на мероприятии для журналистов. Названы места, которыми начали интересоваться туристы в России

Согласно презентации Гулевича, зимние чартерные программы туроператора будут осуществляться в Таиланд, Египет, Арабские Эмираты, Турцию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Кубу. "Мы в процессе отстройки полетных программ на зиму… Так, вновь начали летать с лета текущего года на Шри-Ланку и продолжим зимой. С зимы прошлого года появился Таиланд и мы продолжим чартеры туда на круглогодичной основе", — сказал Гулевич.

Он подчеркнул, что по всем чартерным направлениям в игру вступают и регулярные авиалинии, которые зачастую ставят рейсы по наиболее востребованным туристическим маршрутам. "С одной стороны, это максимальная пластичность и вариативность, которую мы можем дать клиенту. Так как для многих регулярная перевозка означает некоторую надежность с точки зрения времени вылета и его точности", — указал представитель компании.

Он уточнил, что все страны, которые доступны на прямой перевозке из России, представлены в зимней линейке туроператора, в том числе на регулярных рейсах авиакомпаний. Помимо этого он отметил, что "пакетирование" с регулярными маршрутами позволяет предложить туристам выбор тех направлений, которые недоступны для прямых перелетов, но возможны через третьи страны. Так, например, он отметил интерес россиян к Малайзии, Танзании, Индонезии и Панаме, куда пока нет прямых рейсов.