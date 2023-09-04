МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские туристы возглавили список туристов Индонезии по продолжительности визита, в среднем они оставались в стране на 46 дней, сообщает индонезийский портал Katadata со ссылкой на иммиграционные власти. Названы места, которыми начали интересоваться туристы в России

"В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней", — пишет издание.

Уточняется, что самая короткая средняя продолжительность пребывания при посещении Индонезии была зафиксирована у туристов из Гонконга — 2,12 дня.

Всего Индонезию в июле 2023 года посетили 1,12 миллиона человек. Больше всего иностранных туристов, посетивших Индонезию в этот период, были из Малайзии — 156 тысяч человек. Между тем, турпоток из России достиг лишь 11 тысяч человек.