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Россияне возглавили список туристов Индонезии по продолжительности визита
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Российские туристы возглавили список туристов Индонезии по продолжительности визита, в среднем они оставались в стране на 46 дней, сообщает индонезийский портал Katadata со... ПРАЙМ, 04.09.2023
бизнес, новости, туризм, индонезия, россия, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские туристы возглавили список туристов Индонезии по продолжительности визита, в среднем они оставались в стране на 46 дней, сообщает индонезийский портал Katadata со ссылкой на иммиграционные власти.
"В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней", — пишет издание.
Уточняется, что самая короткая средняя продолжительность пребывания при посещении Индонезии была зафиксирована у туристов из Гонконга — 2,12 дня.
Всего Индонезию в июле 2023 года посетили 1,12 миллиона человек. Больше всего иностранных туристов, посетивших Индонезию в этот период, были из Малайзии — 156 тысяч человек. Между тем, турпоток из России достиг лишь 11 тысяч человек.