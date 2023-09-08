МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Более 15 тысяч китайских граждан в августе получили электронные визы в Россию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Розничная цена дизеля поднялась на 4,1 процента

"Запустили электронную визу для 55 стран. Только за август ей воспользовались более 15 тысяч китайских граждан", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ведомство также прорабатывает вопрос безналичной оплаты. "Создаём сервис "Карта туриста". Можно будет воспользоваться через мобильное приложение", — указали в министерстве.

Там также рассказали, что сейчас туристы из Поднебесной путешествуя по России могут использовать китайскую платёжную систему UnionPay. "Работает в 100 тысячах точек по всей России", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в Китай из России доступны 30 прямых авиарейсов в неделю из 7 городов: Москвы, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Якутска. Из Поднебесной в Россию — около 40 рейсов.

Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.