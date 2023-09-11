МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. Около 15 тысяч иностранцам выдали электронные визы в Россию

"Мы развиваем тему перехода к "безвизу". Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов класса премиум в том числе возможен. Поэтому это нас интересует", — сказал Решетников.

Также министр сообщил, что порядка 30 тысяч иностранных туристов с начала августа посетили Россию по электронной визе.

"С 1 августа у нас, действительно, заработала электронная виза. У нас 30 тысяч иностранных граждан уже приехало за август, половина — граждане Китая", — сказал Решетников.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.