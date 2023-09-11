МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В РСТ рассказали, как развивается туризм с Ираном

Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", — заявил глава РСТ.

"Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", — также предложил Уманский.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.