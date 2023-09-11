2023-09-11T07:38:00+03:00
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2023-09-11T07:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230911/841709551.html
РСТ предложил снять ограничения на ввоз наличных денег иностранцами
Туризм
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Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза... ПРАЙМ, 11.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Для стимулирования въездных туристов следовало бы заинтересовать их материально: создать зоны беспошлинной торговли в туристических центрах, а также либерализовать лимит ввоза наличности, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он отметил, что "необходимо решить вопрос лимита ввоза наличных денег иностранными туристам в РФ". "Объективно, пока туристы ограничены возможностями платить своими платежными картами. Богатые туристы находятся в ситуации, когда имеют огромные проблемы", — заявил глава РСТ.
"Мы знаем, что в Китае есть такие территории беспошлинной торговли, которые показывают абсолютно выдающиеся результаты, и я считаю, что нам тоже можно подобную практику внедрять", — также предложил Уманский.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.