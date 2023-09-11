ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Туристический поток на Дальний Восток к 2030 году может вырасти вдвое и составить порядка 7,1-7,2 миллиона человек, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, выступая на Восточном экономическом форуме. В "Арктикугле" назвали срок запуска туристического чартера на Шпицберген

"Потенциал мы оцениваем к 2030 году в 7,1-7,2 миллиона человек. Это удвоение туристических поездок", — заявил Вахруков.

Он уточнил, что регион уже восстанавливает свои доковидные показатели. "В прошлом году Дальний Восток посетило с размещением в гостиницах 3,5 миллиона человек. Это на 10% больше, чем в 2021 году. Но что еще больше радует — плюс 30% за шесть месяцев 2023 года. В лидерах роста — Бурятия, Приморье, Хабаровский край. Это почти 400 тысяч человек, которые дополнительно в этом году, по сравнению с прошлым, приехали на Дальний Восток", — указал замминистра.

Вахруков пояснил, что туристы в течение года размещались в 55 тысячах номеров. "Загрузка по году — всего 33%. Это говорит о том, что ярко выражена сезонность на Дальнем Востоке", — подчеркнул он.

Как отметил замминистра, чтобы загрузить действующие гостиницы хотя бы до 50%, нужна круглогодичная инфраструктура, парки развлечений, аквапарки. Он также указал, что необходимо обновлять гостиничный фонд, развивать транспортную доступность, создавать собственные дальнемагистральные самолеты, выкупать иностранные авиасуда, а также синхронизировать госпрограммы по Дальнему Востоку с нацпроектом по туризму.

"Мы слышим инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, что здесь капитальные затраты на 60-65% выше, чем в центральной России. Что здесь инфраструктуру строить дороже, а во многих местах ее просто нет, ее приходится создавать с нуля — это дороги, инженерные сети. Надо прикидывать баланс, который нам надо достигнуть, — это 10-12 тысяч номеров путем сочетания двух национальных проектов к 2030 году. Было бы правильно такую программу сделать", — сказал Вахруков.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.