МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Таиланд надеется решить вопросы по внедрению карт "Мир" после принятия визовых нововведений для россиян, заявил на пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен. Таиланд начнет взимать налог с иностранных доходов резидентов

"Карты "Мир" в Таиланде пока не работают, но этот вопрос остается на постоянном контроле соответствующих структур в Таиланде. Мы рассчитываем, что после того, как решится вопрос по продлению количества дней пребывания безвизового в Таиланде, мы плавно перейдем к вопросу решения и этой проблемы", — сказал Тапен.

Таиланд до конца текущего года планирует принять свыше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона путешественников из России, сообщил в ходе пресс-конференции исполнительный директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен.

"В 2023 году, по нашим прогнозам, количество российских туристов будет, наверное, даже больше 1,2 миллиона человек", — сказал Тапен.

Он уточнил, что к концу сентября Таиланд ожидает 1 миллион туристов из России.

Тапен отметил, что россияне стали приезжать в Таиланд на более долгий срок. Кроме того, расширяется география курортов, которые выбирают для отдыха путешественники из России, в их числе провинция Краби, острова рядом с Пхукетом и провинции около Патайи.

Ранее в понедельник Тапен сообщил, что сейчас страна рассматривает возможность увеличить срок безвиза для россиян. На рассмотрении два варианта: увеличение безвиза с 30 дней до 60 дней или до 90 дней.