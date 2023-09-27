МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития поддерживает идею туротрасли внедрить в отелях России систему самостоятельного заселения, заявил в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы" министр экономического развития Максим Решетников. Госдума обсудит сдерживание цен на горюче-смазочные материалы

"Отрасль к нам пришла с предложением — а можно нам сделать регистрацию в отелях без обязательного "ресепшн", без обязательного человека. Почему нет? В Европе, мы знаем, лет 15 как назад, ночью приезжаешь, если имеешь предварительную… показываешь в камеру, заходишь и живешь. Никаких проблем нет. У нас и биометрия, и распознавание, чего только нет. Надо активно внедрять все эти инновации, которые реально помогут отрасли", — сказал Решетников.

В ходе встречи турбизнеса с Решетниковым в середине июня генеральный менеджер Radisson Collection Hotel, Moscow Станислав Кондов предложил также ввести в России невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с железнодорожными и авиабилетами. Позднее в Российском союзе туриндустрии заявили, что ведение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения на 20-30%.