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2023-09-27T11:21:37+03:00
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https://1prime.ru/tourism/20230927/841828870.html
Минэкономразвития поддержало систему самостоятельного заселения в отелях
Туризм
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Минэкономразвития поддерживает идею туротрасли внедрить в отелях России систему самостоятельного заселения, заявил в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы" министр... ПРАЙМ, 27.09.2023
бизнес, новости, туризм, россия, минэкономразвития рф, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития поддерживает идею туротрасли внедрить в отелях России систему самостоятельного заселения, заявил в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы" министр экономического развития Максим Решетников.
"Отрасль к нам пришла с предложением — а можно нам сделать регистрацию в отелях без обязательного "ресепшн", без обязательного человека. Почему нет? В Европе, мы знаем, лет 15 как назад, ночью приезжаешь, если имеешь предварительную… показываешь в камеру, заходишь и живешь. Никаких проблем нет. У нас и биометрия, и распознавание, чего только нет. Надо активно внедрять все эти инновации, которые реально помогут отрасли", — сказал Решетников.
В ходе встречи турбизнеса с Решетниковым в середине июня генеральный менеджер Radisson Collection Hotel, Moscow Станислав Кондов предложил также ввести в России невозвратный тариф на проживание в отелях по аналогии с железнодорожными и авиабилетами. Позднее в Российском союзе туриндустрии заявили, что ведение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения на 20-30%.