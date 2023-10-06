МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Основная проблема для российской туриндустрии сейчас заключается не в объеме продаж туров, а в сложностях с долгосрочным планированием, когда сложно оценивать риски, курсовые колебания, из-за этого под угрозой может оказаться летний объем направлений, таким мнением с РИА Новости поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Мишустин отметил рост интереса к развитию сельского туризма

Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что российские туроператоры стали предлагать своим клиентам большие скидки — до 60% — на зарубежные отели и авиабилеты в связи с окончанием высокого сезона и снижением активности российских путешественников из-за колебаний курсов валют.

"С точки зрения туров сейчас основной проблемой являются не продажи, потому что продажи довольно неплохие, потому что курс растет же не резко, он постепенно с мая. А вот основной риск для туриндустрии — полное отсутствие глубины, а значит сложности с формированием долгосрочных планов, планированием летнего сезона. Как оценить риски, как оценить курсовые колебания и как двигаться дальше", — сказал Мурадян.

"Под угрозой может остаться летний объем направлений, потому что сложно сейчас запланировать. Получится как этом году: рейсов много, цены очень высокие по сравнению с 2022 годом, а никто не едет отдыхать, потому что все ждут, когда будет дешевле", — добавил он, отметив, что еще один риск для туриндустрии заключатся в отсутствии среднего и бюджетного сегментов — то есть, по его словам, бюджетных туров заграницу сейчас не существует.

Что касается скидок, Мурадян отметил, что рентабельность туризма не позволяет скидки в 60% и более. Однако он пояснил, что сейчас горящие туры от операторов могут появляться на направлениях, где завершается летний сезон или только начинается зимний, а также в случаях, когда есть нестабильный поток продаж из-за высокого курса доллара. Спецпредложения вводят для того, чтобы стимулировать интерес к турам.

"Поэтому местами скидка может достигать и 20%, может быть, сейчас… 30% увидим, но глобально я бы сказал так, что эта тенденция нездоровая, она не может продолжаться вечно", — считает вице-президент АТОР.