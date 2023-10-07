МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на круизы в сентябре 2023 года вырос в 3,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года, также увеличилась популярность кемпингов и поездок на небольшие расстояния, все это на фоне снизившегося спроса на авиабилеты, говорится в совместном исследовании "МТС Банка" и Cosmos Hotel Group, результаты которого есть у РИА Новости. В АТОР назвали основную проблему российской туриндустрии

"В начале осени 2023 года у россиян значительно вырос спрос на круизы – в 3,5 раза и аренду лодок, катеров и яхт – в 2,8 раза по сравнению с сентябрем 2022 года… Популярность кемпингов увеличилась на 67%… Часть россиян отказалась от дальних поездок – и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит последние теплые дни на даче, о чем свидетельствует снижение количества продаж авиабилетов на 10% и рост количества продаж билетов на электрички на 15% в сентябре 2023 года", — выяснили аналитики.

Кроме того, выросло количество транзакций в турагентствах — на 13%, а также в местах развлечений. Так, в сентябре стали большей популярностью пользоваться билеты в парки аттракционов — рост продаж на 69%, в музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и так далее — на 32%, а также в зоопарки и аквариумы — на 28%. "Благодаря теплой погоде в начале осени этого года у россиян вырос интерес к развлечениям, которые можно найти в своем городе или поблизости – парки, зоопарки, аквариумы и различные туристические достопримечательности", — объяснили такую динамику аналитики.

При этом средний чек на большинство этих услуг также вырос: на круизы – на 37% до 2 400 рублей, на аренду водного транспорта — на 18%, до 2 800 рублей, а в турагентствах — на 27%, до 14 100 рублей. А вот в кемпингах, при общем росте числа транзакций, чек снизился в два раза — до 780 рублей.

Средний чек у развлечений и туристических мест также вырос. В парках аттракционов и развлечений за год он увеличился на 5%, до 800 рублей, в туристических достопримечательностях — на 5%, до 920 рублей, а в зоопарках и аквариумах — на 6%, до 1 370 рублей. "Величина среднего чека говорит о том, что значительное количество покупок связано либо с поездками по России на выходные, либо с экскурсиями", — отметили аналитики.

В поездках по стране в начале осени у россиян были наиболее популярны Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также города Золотого кольца и Карелия. При этом средняя длительность проживания в отелях в сентябре увеличилась до пяти ночей с двух-трех по сравнению с сентябрем прошлого года, заключили аналитики.