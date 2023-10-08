МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Власти Израиля официально объявили о переходе страны в состояние войны

"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами — воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране", — заявили в ведомстве.

Также в министерстве рекомендовали российским туристам, находящимся в Израиле, "проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям".

"Российским туроператорам, турагентам (рекомендовали — ред.) приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки. В обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в Израиль, о текущей ситуации в стране", — добавили в ведомстве.

Минэкономразвития рекомендовало региональным органам власти в сфере туризма — в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах "российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий". "При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", — уточнили в сообщении пресс-службы.