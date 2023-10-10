МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Все организованные российские туристы по плану возвращаются из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросов на досрочное прерывание отдыха туроператоры не получают, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Минэкономразвития анонсировало запуск турмаршрута "Великий чайный путь"

"В ближайшие неделю-две все организованные туристы должны вернутся в Россию. Пока же те, кто находится в Израиле, не обращались к туроператорам с просьбой прервать отдых", — сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что сейчас в Израиле находится порядка 100 организованных туристов из РФ. "Многие отдыхающие уже вернулись домой по завершению тура", — указали в АТОР.

Отмечается, что чуть больше – порядка 150 россиян — только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов.