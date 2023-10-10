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2023-10-10T16:37:28+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20231010/841942600.html
Туристы вернутся из Израиля в ближайшее время, заявили в АТОР
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Все организованные российские туристы по плану возвращаются из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросов на досрочное прерывание отдыха туроператоры не получают, говорится в... ПРАЙМ, 10.10.2023
бизнес, новости, туризм, россия, атор, израиль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Все организованные российские туристы по плану возвращаются из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросов на досрочное прерывание отдыха туроператоры не получают, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"В ближайшие неделю-две все организованные туристы должны вернутся в Россию. Пока же те, кто находится в Израиле, не обращались к туроператорам с просьбой прервать отдых", — сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что сейчас в Израиле находится порядка 100 организованных туристов из РФ. "Многие отдыхающие уже вернулись домой по завершению тура", — указали в АТОР.
Отмечается, что чуть больше – порядка 150 россиян — только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов.